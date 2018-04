Volkswagen Phaeton Lang

Door: BV

olkswagen zal op de IAA in Frankfurt een verlengde versie van haar vlaggenschip, de Phaeton, voorstellen. Dat is niet echt een verassing want elke Duitse constructeur met vertegenwoordiging in dit exclusieve segment (Mercedes met de S-Klasse, BMW met de 7-Reeks en Audi met de A8) heeft een lange versie in de catalogus staan. De lange Phaeton biedt meer comfort en vooral meer ruimte. Daartoe werd de wielbasis, en dus ook de koets, met 120mm verlengd. Een toename die volledig ten goede komt van de achterste inzittenden.

De lange Phaeton zal verkrijgbaar zijn met de nieuwe V8, de W12 en de V10 TDI. De basisuitrusting wordt voor de gelegenheid uitgebreid met het “Vienna” lederpakket, een glazen zonnedak, een separate bedieningsmodule voor de airco achteraan en elektrisch bedienbare zonneblinden voor de achterruit en de achterste zijruiten.