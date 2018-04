Studie: Skoda Roomster

Door: BV

O

p het Autosalon van Frankfurt zal Skoda niet alleen zijn volledige gamma, maar ook de Roomster tentoonstellen. Dat is een studiemodel van een compacte gezinswagen. Kenmerkend voor het model zijn de lange wielbasis en de uitzonderlijke breedte en hoogte. Die combinatie zorgt voor de opvallend grote binnenruimte (vergelijkbaar met die van wagens uit hoger gepositioneerde segmenten) waar Skoda met de naam van dit model op zinspeelt. De vormgeving wordt gedomineerd door strakke lijnen en opvallende kenmerken als hoekomvattende lichtblokken en een zeer bolle voorruit die quasi-naadloos aansluit bij de ruiten in de voorportieren en zo een panoramisch effect creëert. De achterbank is verschuifbaar om -naar keuze- ruimte te bieden aan de passagiers, dan wel bagage. Twee in lengterichting uitgevoerde glazen dakpanelen zorgen voor een overvloedige lichtinval die omvang van het interieur benadrukt. Meer informatie is nog niet vrijgegeven.