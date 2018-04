Ford Visos in Frankfurt

Door: BV

p het aanstormende Autosalon van Frankfurt (van 11 tot 21 september) zal ook Ford een nieuwe concept voorstellen. Dat wordt de Visos. Een designstudie die werd ontwikkeld door het Europese designteam van Ford. Een zeer belangrijke concept van Ford omdat die aangeeft in welke richting Ford of Europe zijn toekomstige designtaal wil zien evolueren, aldus Chris Bird, de Europese design director van Ford.

De Visos wordt een luxueuze sportwagen met vier plaatsen en innovatieve technologieën. Hij is opgebouwd rond ruimte, prestaties, luxe en aanpasbaarheid, krijgt volledig personaliseerbare displays, door de gebruiker aanpasbare motorwerkstanden en persoonlijke instellingen die kunnen worden afgestemd op de voorkeuren van iedere individuele bestuurder. Het is niet uit de enige vrijgegeven foto af te leiden, maar het ontwerpteam heeft zich laten inspireren door de meest geliefde Europese Ford modellen uit het verleden, zonder over te gaan tot een retro-design. Meer nieuws en duidelijker beeldmateriaal volgt bij de voorstelling.