Mercedes SLR McLaren: de prestaties

a de eerste kruimels en vervolgens het eerste duidelijke fotomateriaal, heeft Mercedes nu ook de technische specificaties van de SLR McLaren vrijgegeven. Onder de kap van deze superwagen komt een 5,5l V8 met kompressor die door AMG onder handen werd genomen. Die levert een maximumvermogen van 626pk terwijl de koppelkromme haar piekwaarde van 780Nm constant houdt tussen 3.250 en 5.000t/min. De prestaties zijn alvast indrukwekkendij De spurt naar 100km/u zal slechts 3,8sec in beslag nemen. Na niet meer dan 10,6sec wijst de naald 200km/u aan en de kaap van de 300 wordt na 28,8sec gerond. De tweezitter haalt een top van 334km/u.

Voor een optimale gewichtsverdeling zit de krachtbron centraal voor de inzittenden. De V8 wordt gemonteerd op een aluminium frame. De achterwielen krijgen de kracht via een automatische vijfbak doorgespeeld. Daarmee kan naar keuze volautomatisch of handmatig geschakeld worden. In het eerste geval kan de bestuurder de snelheid van de schakelmanoeuvres beïnvloeden door één van de drie schakelprogramma’s (Sport, Supersport of Race) te kiezen. Manueel schakelen kan via de pook of middels toetsen aan het stuurwiel.

Stoppen doet de SLR McLaren met hoogtechnologische ceramische remschijven, versterkt met carbonvezel. De maximale remkracht bedraagt door de grote schijven (op de vooras alleen bedraagt het remoppervlak al 440cm³) niet minder dan 1,3G, een recordwaarde voor een productievoertuig. Het model heeft ook recht op Sensotronic Brake Control (een elektro-hydraulisch remsysteem), stabiliteitscontrole en bandendrukcontrole. Mercedes zal standaard 18-duims lichtmetaal met 245/40 rubber voor- en 295/35 banden achteraan monteren. Voor 19-duimsvelgen moet bijbetaald worden, maar prijzen zijn nog niet bekend.

De koets, de ultrastijve monocoque Ődie de inzittenden bij een crash moet beschermen- en de kreukelzones vooraan (een primeur) zijn volledig in carbon uitgevoerd. Dat materiaal heeft een veel hogere weerstand dan metaal en is meer dan de helft lichter. De wielophanging is volledig in aluminium uitgevoerd en vindt haar oorsprong in de racerij. Voor een optimale bescherming van de inzittenden is deze 4,66m lange, 1,91m brede en 1,26m hoge bolide ook nog uitgerust met adaptieve frontale airbags, zijdelingse airbags en driepuntsgordels met voorspanners.