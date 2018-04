Filmrol voor MINI

Door: BV

I

n de film "The Italian Job" van eind jaren ’60, maakten MINI’s de straten van Turijn onveilig. Nu is er een remake van de Italiaanse prent en weerom is er een speciale rol weggelegd voor MINI, de nieuwe variant dit maal. De remake van de hand van Gary Gray verhuist de locatie naar het Amerikaanse Hollywood.

In "The Italian Job", pleegt de criminele Charlie Croker (gespeeld door Mark Wahlberg) een indrukwekkende goud- en diamantdiefstal in Őjawel- Antwerpen, maar hij wordt verraden door één van de leden van z’n team. Uit op wraak, recruteert Charlie Stella Bridger (Charlize Theron), die gespecialiseerd is in het kraken van kluizen en samen met zijn bende volgt hij de verrader naar California. Om het goud terug te krijgen en veilig weg te raken, willen ze LA’s complexe verkeersmanagementsysteem hacken.

Voor de opnames werden twee volledige blokken op de beroemde Hollywood Boulevard (met o.a. de ‘Walk of Fame’) twee weken lang volledig afgesloten. Het team maakte gebruik van meer dan 300 voertuigen, pantserwagens en motoren en uiteraard MINI’s voor het filmen van de scenes. Hoewel de kijker slechts 3 MINI’s Őeen rode, witte en blauwe Cooper S- in actie zal zien werden niet minder dan 32 stuks gebruikt. De MINI’s moeten dan ook springen, door nauwe doorgangen razen, kogelinslagen overleven en zelfs van de trappen in het metrostation rijden.

In België gaat “The Italian Job” op 17 september in première.