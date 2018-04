Nieuw instapmodel Audi A8

Door: BV

udi lanceert een nieuwe instapper voor de A8; de 3.0l V6. Ook de vorige generatie was verkrijgbaar met een zescilinder, met een inhoud van 2.8l en een vermogen van 174pk. De instapmotor voor de recent gelanceerde A8, en de vierde motorversie op een totaal van vijf -later komt er nog een instapdiesel naast de huidige 4.0 TDI met 275pk- heeft een cilinderinhoud van 2.976cc. De V6 is goed voor een maximumvermogen van 220pk bij 6.300t/min, en dat is gevoelig meer dan z’n voorganger. Het maximumkoppel bedraagt 280Nm en is bij 3.200t/min. ter beschikking. De aandrijving gebeurt op de voorwielen via Audi’s Multitronic automatische transmissie. Dat is een automaat zonder versnellingen maar met een continue variabele transmissie (CVT), waardoor een volledig schokvrije werking en perfect gelijkmatige acceleraties gegarandeerd zijn. Wie echt wil kan natuurlijk nog altijd manueel één van de vaste geprogrammeerde verhoudingen selecteren. Voor een Quattro-aandrijflijn moet bijbetaald worden.

Audi maakt zich sterk dat de prestaties, dankzij de lichtgewicht constructie, het topsegment waardig zijn. De A8 3.0 haalt 100km/u in 7,9sec en bereikt een onbegrensde topsnelheid van 242km/u. Ook voor het eerst zal Audi de instapmotor aanbieden in combinatie met zowel de korte als de lange wielbasis. De commercialisering in België volgt in september. De prijs is nog niet gekend.