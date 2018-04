Prijzen Ford Focus C-MAX

Door: BV

ord heeft de prijzen bekendgemaakt van de Focus C-MAX. Die is verkrijgbaar in de versies Ambiente, Trend en Ghia. De goedkoopste versie wordt de 1.6i Duratec Ambiente met 100pk voor € 17.150. Gevolgd door de 1.8i met 120pk voor € 18.100 en de 1.6 TDCi met 109pk voor € 19.150 binnen hetzelfde uitrustingsniveau. Een Durashift CVT voor de instapdiesel kost € 1.000 meer. Het Trend-uitrustingsniveau is verkrijgbaar voor een meerprijs van € 1.900. Vanaf dat niveau is ook Ford’s nieuwste monovolume ook verkrijgbaar met een 2.0 TDCi-krachtbron met 136pk. Die wordt standaard gekoppeld aan een zesbak en kost minstens € 22.400. Wie de Ford Focus C-MAX wil bestellen met het hoogste afwerkingsniveau ŐGhia- moet nog eens € 2.000 bij de prijs bijtellen (niet beschikbaar met 1.6i). De duurste C-Max wordt de 2.0 TDCi Ghia met een prijskaartje van € 24.400.