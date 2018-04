Partikelfilter voor Mercedes-diesels

Door: BV

anaf oktober van dit jaar zal Mercedes haar viercilinder dieselmotoren, die voldoen aan de Euro IV-norm, uitrusten met een partikelfilter. In België kiezen meer dan 90 % van de dieselkopers in de C-Klasse en ongeveer 65% van de dieselkopers in de E-Klasse voor de 200 en 220 CDI-motoren, die voor deze uitrusting in aanmerking komen. Volgend jaar volgen de zescilinder dieselmodellen voor de E- en S-Klasse.

De filter blijft een groot aantal kilometers, afhankelijk van het rijgedrag van de individuele gebruiker, doeltreffend. De uitzonderlijke levensduur van de installatie is te wijten aan de interne verbranding van de opgestapelde deeltjes, waardoor de filter veel minder snel verstopt. Die verbranding wordt verkregen door middel van een aanpassing van verschillende functies van de motorsturing zoals de brandstofinjectie, de inlaatlucht, de hercirculatie van de uitlaatgassen en de sturing van de turbodruk. Daardoor loopt de temperatuur van de uitlaatgassen op en wordt de filter geregenereerd.

Standaard is het systeem niet. De milieubewuste koper zal er € 605 voor moeten betalen.