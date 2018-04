Weer naamsverandering kleine Fiat

Door: BV

D

e nieuwe kleine Fiat, die zowel de Seicento als de inmiddels stokoude Panda moet vervangen, krijgt voor de vierde keer een andere naam. Het model werd voor de eerste keer voorgesteld in december 2002 op het Autosalon van Bologna. Het prototype droeg daar de naam Simba. In februari van dit jaar gaf Fiat de eerste foto’s van het productiemodel vrij, voor de officiële voorstelling op het autosalon van Genève een maand later. Daarop droeg het model de typeaanduiding ‘Small’, terwijl de tekst het had over Project 169, duidelijk een werktitel. Algemeen werd aangenomen dat de nieuweling ofwel de naam Simba, naar het prototype, ofwel Panda zou gaan heten, maar bij de voorstelling kwam Fiat met het sympathiek klinkende Gingo voor de dag.

Toch zal het model niet als Signo gecommercialiseerd worden want de naam wordt voor de zoveelste keer gewijzigdij Het wordt nu toch Panda. Fiat haalt drie redenen aan voor de last-minute wijziging (de Panda wordt in september al gepresenteerd en zal midden oktober al bij de dealer staan). De eerste is dat Panda makkelijker te onthouden en uit te spreken is als Gingo. De tweede reden is het protest dat vooral in Italië is gerezen tegen het opgeven van de naam Panda. Het kleine autootje is immers een begrip in Italië, zoals ook de Kever dat is bijvoorbeeld, en het Italiaanse publiek wil daar duidelijk niet zo maar van afstappen. De derde, en vermoedelijk de meest doorslaggevende reden, is protest van automobielfabrikant Renault. Die vindt immers dat Gingo te veel lijkt op Twingo en dat is onwenselijk, te meer omdat de autootjes elkaar in hetzelfde segment zullen bekampen.