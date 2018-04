Bentley Continental GT is klaar

Door: BV

et Duitse VW kreeg, na een heftig overnamegevecht mét verlengingen tussen VW en BMW, in 1998 Rolls-Royce Ő Bentley in handen, maar er zat een addertje onder het gras. De rivaliserende constructeur uit München, ook geïnteresseerd in een stek tussen de meest exclusieve constructeurs ter wereld, had na een ellenlang opbod-spelletje met astronomische overnamebedragen tot gevolg de handdoek in de ring geworpen en Rolls-Bentley aan VW gelaten, zij het niet helemaal. Het was BMW, in tegenstelling tot VW, opgevallen dat de naam ‘Rolls-Royce’ met de daaraan verbonden gebruiksrechten voor de automobielindustrie niet in handen waren van het autoproducerende vennootschap in het Britse Crewe, maar van de vliegtuigmotorenbouwer Rolls-Royce. BMW ging daar dan maar snel een overeenkomst mee aan. BMW had de naam, maar geen wagens én ook geen fabriek, al is dat laatste met een weliswaar historisch belangrijke, maar hopeloos verouderde site als Crewe niet noodzakelijk een nadeel. Het gebruiksrecht van Rolls ging begin dit jaar over naar BMW en die konden meteen een nieuw model, de Phantom, voorstellen. Die wordt gebouwd in een gloednieuw complex in het Britse Goodwood. VW kreeg een fabriek én Bentleys die ze kon blijven produceren, maar dat waren feitelijk sportieve getinte Rolls-Royces en dat vormt op het vlak van imago een probleem. VW opteerde dan snel voor de productie van een sportieve coupé, van de hand van de Belg Dirk van Braeckel (die eerder ook al de Skoda Octavia ontwierp) en ook de productie van een nieuwe kleinere Bentley met een meer democratisch prijskaartje is al goedgekeurd.

Om het ontwerp voldoende diepgang te geven worden stijlelementen uit de 80-jarige geschiedenis van het merk gebruikt. Aan de Bentley Speed Six uit 1928 en de Bentley R-Continental uit 1952 dankt deze coupé o.a. de lange wielbasis en korte overhangen, de dubbele ronde koplampen, het typerende kippengaas-radiatorrooster en de uitgesproken schouderlijn met extra bolling ter hoogte van de achterste wielkasten. De uitzonderlijke lengte van de motorkap, en de ruimte tussen de A-stijl en de vooras zorgen voor een overmatig dominante snuit die meteen zorgt voor een krachtig uiterlijk. Een relatief lage daklijn met kleine ruiten zorgt binnenin voor een geborgen gevoel. De ruitomlijsting ziet er uit alsof ze met een enkele nonchalante maar goed geplaatste pennentrek werd getekend en om dat te ondersteunen werd de middelste stijl weggelaten. De dikke C-stijl voorziet immers voldoende stevigheid. Om aan hoge snelheden voldoende stabiliteit te verzekeren werd een spoiler ingebouwd net onder de achterruit. Die is geheel onzichtbaar en komt pas bij hoge snelheden tevoorschijn, waardoor de zuivere lijn bij normaal gebruik ononderbroken blijft. Het interieur werd zo getekend dat het trouwe Bentley-cliënteel zich er ogenblikkelijk thuis voelt. Veel hout, blinkende materialen en leder van de allerbeste kwaliteit dus. Er werd speciaal aandacht besteed aan de indeling van het interieur zodat iedereen, ongeacht de lengte, even comfortabel kan zitten, ook achteraan. Het instrumentenbord bestaat uit klassiek getekende, ronde klokken die achter uitsnijdingen, diep in het dashboard liggen. Het analoge klokje in de middenconsole, van de gerenommeerde Zwitserse fabrikant Breitling, onderstreept de zin voor detail. Er werd zelfs aan de kofferruimte gedacht; 355l is ruimschoots voldoende voor de bagage van 2 personen of enkele van de onmisbare golftassen.

Het technische verhaal wijkt weinig af van wat we van VW gewend zijn. Het chassis is in wezen hetzelfde als dat van de Audi A8 of VW Phaeton, met een elektronisch gestuurde luchtophanging waarvan de afstelling in dit geval even comfortabel als sportief is, en een variant van de uit de VW Phaeton afkomstige 6-liter W12 benzinemotor in het vooronder. Nochtans is stellen dat VW’s zoveelste uitwisselingsconcept is, niet correct. De VW-ingenieurs bij Bentley kregen immers opvallend veel vrijheid voor het aanpassen van zowel chassis als motor. Bij dat laatste resulteerde dat o.a. in de toevoeging van twee turboladers. Een heel aantal noemenswaardige wapenfeiten zijn het gevolg. De veiligheidsvoorzieningen, zowel actief als passief, zijn nog nooit zo hoog geweest in een Bentley, het is de eerste Bentley met vierwielaandrijving en eveneens de eerste met een zestrapsautomaat met bediening door middel van paddels aan het stuur. Een motorvermogen van 560pk en een maximumkoppel van 560Nm bij een zeer lage 1.600t/min zorgen ervoor dat deze coupé ondanks een gewicht van ruim 2,3ton kan accelereren naar 100km/u in amper 4,8sec en een topsnelheid haalt van 318km/u. Dat maakt hem niet alleen de snelste Bentley ooit, maar ook de snelste coupé ter wereld.

Na meer dan een jaar kruimeltjes rapen, sinds de eerste voorstelling in april 2002, en de voorstelling van het preproductiemodel op het Autosalon van Parijs, in september van vorig jaar, is het definitieve productiemodel dus een feit. Het kostenplaatje zou tussen € 200.000 en € 250.000 liggen en dat is alvast minder dan de Bentleys die momenteel in de catalogus staan.