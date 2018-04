Twee speciale reeksen van Caterham

Door: BV

inds Colin Chapman in 1959, op zoek naar een nieuwe financiële injectie voor Lotus, de 7 introduceerde heeft de lichtgewicht tweezitter er een bewogen carrière opzitten. Het deed voor Lotus wat ervan verwacht werd en z’n vele derivaten horen nog steeds tot de meest extreme sportwagens ter wereld, maar de productie was eind jaren ’60 op sterven na dood. In feite was het enkel de verdeler Caterham die, overtuigd van de mogelijkheden van het model, de productie gaande hield. In 1973 leidde dat tot de zeer publieke overdracht van alle rechten op de legendarische ‘7’, inclusief het gebruik van de type-aanduiding en de typerende grille, van Lotus aan Caterham. Dat is deze maand 30 jaar geleden en Caterham, dat nog steeds met succes de ‘7’ verkoopt en doorontwikkelt, viert dat met twee speciale reeksen.

De eerste is de Tracksport, die niet is gehomologeerd voor gebruik op de openbare weg en wordt geleverd in Celebration Green. Die krijgt een 140pk sterke 1.8l MG-motor (MG Rover levert sinds april 2002 exclusief de motoren voor Caterham) onder de kap. Deze combinatie spurt naar 100km/u in 5,5sec en haalt een top van net geen 200km/u. De wagen is voorzien van een verbreed spoor vooraan, aangepaste schokdempers, een FIA-goedgekeurde rolkooi, een racestoel, momo sportstuur en zelfs vijfpuntsgordels.

De tweede is de SV30. Die is gebaseerd op de SV die in 2001 werd gelanceerd en als voornaamste eigenschap heeft dat hij een klein beetje langer en een tikkeltje breder is dan de gewone ‘7’ waardoor enkele zeer welgekomen centimeters aan de interieurafmetingen werden toegevoegd. Ruim 30% van alle verkochte Caterhams zijn sindsdien van het SV-type. De SV30 heeft een 1.6l met 120pk in het vooronder en spurt naar 100km/u in 6 seconden en haalt een top van 180km/u. Deze speciale reeks krijgt een lederen interieur en specifiek 15-duims lichtmetaal.

Van elke reeks worden 15 stuks gebouwd. De kopers van de Tracksport krijgen een racecursus van een dag cadeau. De 15 personen die er snel genoeg bij zijn voor de SV30 kunnen dan weer genieten van een weekendje in een Brits Hilton-hotel. De prijs bedraagt 17.950 pond voor de Tracksport, de SV30 kost 2.000 pond meer.