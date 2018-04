Hyundai vernieuwt Elantra

Door: BV

D

e Koreaanse constructeur gaat de Elantra faceliften in een poging om de kwaliteit, veiligheid, comfort en rijplezier op een nog hoger niveau te krijgen. De Elantra (Lantra op sommige markten) is één van de populairste auto’s uit het Hyundai-gamma, met meer dan drie miljoen geproduceerde exemplaren sinds de start van het reeks, in 1990.

De uiterlijke wijzigingen situeren zich voornamelijk rond de snuit; er is een nieuwe motorkap, grille, voorbumper en koplampen. Met de diep uitgesneden matzwarte grille en de zwarte behuizing voor de koplampen probeert Hyundai de Elantra een meer gespierd voorkomen te geven. Op de flanken lopen de zwarte kunststof beschermstrips die ook de voor- en achterbumper beschermen van kleine parkeerongelukjes, door. Op die manier wordt niet alleen de flank beter beschermd, maar wordt ook een visuele brug gevormd tussen de voor- en achterzijde. Aan die achterzijde werden de lichten, bumper en achterklep licht gewijzigd om beter bij het wat sportievere beeld van de wagen te passen. Bovendien wist Hyundai, dankzij de nieuwe spoiler en kofferklep, de luchtweerstand te verminderen naar een Cx van 0,313. Dat resulteert in minder windruis en een (zeer) lichte daling van het verbruik. Nieuwe wieldoppen en een reeks nieuwe koetswerkkleuren maken de opsomming compleet.

In het interieur bemerken we naast tal van detailverbeteringen (zoals een stuurwiel met zilverkleurig logo, nieuwe verluchtingsroosters en een aangepaste dakconsole mét zonnebrilhouder) vooral het nieuwe instrumentarium en de nieuwe deurpanelen. Voor de Trend-versie hoort een audiosysteem met zes luidsprekers voortaan bij de standaarduitrusting en is een interieur met geperforeerd leder verkrijgbaar. De veiligheid wordt naar een hoger niveau getild met ABS met remkrachtverdeler, voortaan op alle uitvoeringen, nieuwe botskrachtafhankelijke frontale airbags en de toevoeging van zijdelingse airbags aan de standaarduitrusting.

Hyundai bouwt de Elantra met drie motorversies; een 1.6l benzine met 104pk, een 2.0l benzine met 143pk die vanaf heden is voorzien van een variabele kleppentiming voor een soepeler karakter, en een 2.0l CRDi common-rail diesel met een vermogen van 112pk en 252Nm koppel. Alleenij het Belgische gamma moet het zonder de 2.0l benzine stellen. De prijzen zijn bekend: een 4d 1.6 Trend zal € 17.899 kosten, een 4d 2.0 CRDi moet € 19.399 opbrengen. De vijfdeurs, in België toch veruit de populairste versie, zal voor € 400 minder van eigenaar wisselen.

In september zal de vernieuwde versie bij de dealer te vinden zijn.