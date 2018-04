Mercedes E55 AMG Break

Door: BV

a de E55 AMG, de sedan, stelt Mercedes nu ook de E55 AMG Break voor. Die moet de ultieme combinatie vormen tussen ruimte en sportiviteit, met prestaties die niet moeten onderdoen voor die van een rasechte sportwagen. Onder de kap zit een 5,5l V8. Die zat ook al onder de kap van het vorige model, was daar atmosferisch, maar krijgt voortaan niet één maar twee compressoren opgeschroefd. Daardoor stijgt het vermogen met maar liefst 34% en het koppel met 32%. Het maximumvermogen bedraagt daardoor 476pk bij 6.100t/min en de koppelkromme houdt z’n hoogste pijl van 700Nm constant tussen 2.650 en 4.500t/min. De maximumsnelheid bedraagt 250km/u, begrensd uiteraard, en de spurt naar 100km/u kan in 4,8sec. Dat is meer dan een seconde sneller dan de vorige E55 AMG Break.

Het standaard remsysteem werd rondom vervangen door grote intern geventileerde en geperforeerde schijven. Die moeten zorgen voor een uitstekende vertraging en zouden, aldus Mercedes, nagenoeg fading-vrij zijn. Voor de ophanging wordt gebruik gemaakt van AMG’s Airmatic DC luchtophanging. Die is door de bestuurder instelbaar in drie standen, maar evalueert ook constant het rijgedrag en de ondergrond voor een optimale afstelling. De kracht wordt op de aangedreven achterwielen overgebracht door een vijftrapsautomaat. Met knoppen op het stuurwiel kan ook manueel een versnelling geselecteerd worden.

Naast een specifiek, sportief getint AMG-interieur en een AMG koetswerkstyling met o.a. specifieke 18-duims lichtmetalen velgen, zijschorten en twee dubbele ovalen uitlaten, biedt deze E ook de grootste laadcapaciteit binnen z’n selecte klasse. De laadruimte is uitbreidbaar van 690 tot 1950l.

De E55 AMG Break zal op het Autosalon van Frankfurt te bewonderen zijn.