Nieuwe Opel Astra

pel heeft de eerste beelden en gegevens vrijgegeven van de derde generatie van de Astra. Die zal op het Autosalon van Frankfurt z’n wereldpremière beleven.

Deze nieuwe generatie behoudt de wielbasis (2,61m) van de huidige Astra, maar groeit in de lengte met 14cm, in de breedte 2cm en in de hoogte 4cm. De nieuwe koetswerkstijl van de vijfdeurs die de spits af bijt (later volgt nog een sportiever getinte driedeurs en een break), is breekt duidelijk met die van het huidige model. Opel’s nieuwe vormtaal zoals die met de Vectra werd gelanceerd voorziet een opvallende plooilijn op de motorkap, die hier ook nog terugkomt op de kofferklep en in het interieur, een geprononceerde oplopende schouderlijn en een brede grille. Die wordt gedomineerd door een brede verchroomde lat met in het midden het merkembleem. De opvallende wielkasten, de grote 3d-koplampen (verkrijgbaar met adaptieve verlichting die afhankelijk van snelheid en stuurhoek meedraait in de bochten) met transparante lens en de grote achterlichten maken het plaatje compleet.

De koetswerkverhoudingen wijzigden en leunen nu dicht aan bij die van de semi-monovolumes zoals de Peugeot 307, waaraan vooral de achterzijde van deze nieuweling ons wat doet denken. De toepassing van de ‘packaging’-formule voor het interieur die inhoudt dat de zithouding hoger wordt, zorgt voor een efficiëntere indeling met meer ruimte tot gevolg.

Aanvankelijk zal de Astra aangeboden worden met vijf benzinemotoren en drie dieselkrachtbronnen die allen voldoen aan de Euro4-norm. De benzines hebben een inhoud van 1.4 tot 2.0l (met turbo) en vermogens van 80 tot 200pk. Van de drie diesels is alvast de krachtigste nieuw; het gaat om de 1.9 CDTI met een vermogen 150pk. Die common-rail turbodiesel van de tweede generatie is afkomstig van Fiat. De nieuwe dieselmotor en de 2.0 turbo worden gekoppeld aan een zesbak. De rest krijgt standaard een vijfbak, maar ook een automaat of een doorontwikkelde Easytronic gerobotiseerde versnellingsbak zullen aangeboden worden. Voor de ophanging wordt gebruik gemaakt van McPherson veerpoten en een hulponderstel vooraan en een torsieas met dubbelwandig U-profiel aan de achterzijde. Nieuw, en tevens een primeur voor dit segment, is CDC (Continuous Damping Control). Een adaptieve demping als onderdeel van het optionele ‘IDSPlus’-chassis (Interactive Driving System) dat bliksemsnel de hardheid van de schokdempers kan afstellen aan de rijomstandigheden. Het IDSPlus-systeem geeft de bestuurder van de Astra bovendien de mogelijkheid over te schakelen op een sportstand, met een aangepaste dempingskarakteristiek, specifieke reacties op bewegingen van het gaspedaal en aangepaste bekrachtigingsverhoudingen voor de elektrohydraulische stuurinrichting. In versies met de automatische transmissie of de Easytronic versnellingsbak wordt bovendien bij hogere toerentallen geschakeld.

Vanaf januari 2004 start de productie, o.a. in de Opel-fabriek in Antwerpen. De marktintroductie volgt dan in de lente van dat jaar.