a de introductie van de smart roadster en roadster-coupé met een 60kW sterke benzinemotor, wordt nu de eerder al aangekondigde 45kW-versie (61pk) op de markt gebracht. Die is wel enkel bestemd voor de roadster. In deze combinatie kost de kleine open tweezitter met verticale achterruit € 14.900. De spurt naar 100km/u kan in 15,5sec. Het verbruiksgemiddelde voor de Europese cyclus bedraagt amper 4,9l/100km.