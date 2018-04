Eerste schetsen opvolger Ferrari 456

Door: BV

F

errari heeft de eerste schetsen vrijgegeven van de opvolger van de 456. Die wordt momenteel ontwikkeld onder de codenaam ‘project F137’, maar zou ‘460 Bologna’ kunnen gaan heten. Onder de kap komt de 6-liter V12 uit de Enzo. Daarmee moet deze nieuwe vierzitter met de krachtbron centraal voor de cockpit in staat zijn een topsnelheid van meer dan 300km/u te halen. De spurt naar 100km/u zou net geen vijf seconden in beslag mogen nemen. De wereldpremière volgt in januari op het Autosalon van Detroit.