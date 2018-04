Mercedes SLR: meer foto’s

Door: BV

orige maand gaf Mercedes de eerste magere gegevens over haar nieuwe supersportwagen -de SLR McLaren- vrij, samen met enkele foto’s waarop het model gedeeltelijk te zien was. Nu is het dan tijd voor fotomateriaal waarop deze opvolger van de legendarische ‘coupé Uhlenhaut’ en ‘Zilverpijl’ (uit respectievelijk 1954 en 1955) geheel te zien is. Het minimalistische en stijlvolle interieur wordt ook voor het eerst getoond.

Aan de buitenzijde zorgen de ventilatieopeningen achter de wielkasten vooraan en de vleugeldeuren voor een duidelijke visuele link met bovengenoemde historische bolides. De relatie met het McLaren F1-team wordt benadrukt door de pijlvormige snuit en het gebruik van een dubbele voorvleugel die -net als bij de F1-wagen- een cruciale rol speelt in het genereren van voldoende neerwaartse druk bij hoge snelheden. De relatie met de rest van de Mercedes-familie komt dan weer tot uiting in de vorm van de lichtunits, vooraan met dubbele versmolten ovalen. Een luchtdiffuser zit in de achterbumper geïntegreerd.

Specificaties over de centraal achter de voorwielen geplaatste krachtbron, of prestaties zijn nog niet vrijgegeven. In september, op het Salon van Frankfurt, volgt de eerste publieke verschijning van de SLR McLaren.