Laatste editie Chevrolet Corvette

e Chevrolet Corvette werd dit jaar 50, wat werd gevierd met een speciale verjaardagseditie, maar er is meer aan de hand want volgend jaar wordt de nieuwe, zesde generatie, van de Corvette geïntroduceerd. Om dat te vieren, wordt een laatste speciale editie van de C5 op de markt gebracht. Die heeft specifieke velgen, een zwart lederen interieur, badges op de flanken én een specifieke striping op de motorkap, het dak en het kofferdeksel. Die is geïnspireerd op de kleuren van de Le Mans Corvette-racewagens die dit jaar als 2de en 3de over de streep kwamen. De editie kan besteld worden in eender welke buitenkleur, voor elke koetswerkvorm, maar enkel de Coupé komt naar Europa. Deze laatste exemplaren kregen overigens en gewijzigde demperafstelling die het resultaat is van intensief testwerk op de Duitse Nürburgring. Op het Autosalon van Detroit, in januari, gaat de Corvette C6 in première.