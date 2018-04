CityRover valt minisegment aan

Door: BV

n december van vorig jaar meldden we dat Rover werkte aan een nieuwe compact model op basis van de Indiase Tata Indica. Inmiddels zijn de eerste gegevens vrijgegeven die alvast bevestigen dat de wijzigingen ten opzichte van het origineel beperkt bleven. De vijfdeurs krijgt door een aangepaste grille en voor- en achterbumpers een Rover-pakje aangemeten. In tegenstelling tot de verwachte typeaanduiding ‘Rover 15’ zal deze nieuwe telg CityRover heten, en dat staat breed over de kofferklep uitgesmeerd. Op de snuit prijkt de nieuwe Rover-badge.

Met deze mini wil Rover gaan concurreren met producten als de Citroën Saxo, Peugeot 106, Ford Ka, Fiat Seicentoij Het segment is in Europa goed voor meer dan 1 miljoen verkochte voertuigen op jaarbasis. Ook benadrukt Rover dat het met deze gamma-uitbreiding volledig uit het vaarwater van haar intussen stokoude 25 blijft. De CityRover is immers 30cm korter en de prijs van de topmodellen zal nauwelijks overlappen met die van de instap-25’s.

Voor het interieur bedacht de Britse autobouwer vier uitrustingsniveaus; Solo, Sprite, Select en Style. Van de twee middelste versies legt er één de klemtoon op sportiviteit, een andere op comfort. De versies onderscheiden zich van elkaar door de uitrusting (één airbag is standaard op de instapper, andere versies krijgen twee exemplaren en ABS) en de stofjes voor de bekleding, al blijft plastic -zoals steeds in deze klasse- het meest gebruikte materiaal. Het topmodel zal uitgerust kunnen worden met een lederen interieur. In de koffer is plaats voor 220l bagage. Middels een 60/40 neerklapbare achterbank is die uitbreidbaar tot maximaal 610l.

Onder de kap komt een 1.4l viercilinder benzine. Die is 85pk sterk bij 5.500t/min en ontwikkelt 115Nm bij 3.000t/min. Afremmen doet de wagen met geventileerde schijven vooraan (231mm) en trommels achteraan (200mm). De voorstelling is waarschijnlijk voor op het Autosalon van Frankfurt, in september.