De nieuwe Subaru Legacy

e Subaru Legacy wordt in zijn huidige vorm (een nagenoeg onzichtbare facelift niet meegerekend) verkocht sinds 1998. Nu is de opvolging een feit, althans in Japan. De nieuwe Legacy en de daarvan afgeleide break krijgen een nog moderner uiterlijk, met nog sterker uitgewerkte sportieve koetswerkverhoudingen als een hoge oplopende gordellijn en een bolle daklijn. De grote achterlichten maken plaats voor kleinere exemplaren met helder afdekglas. Voor het achtermistlicht wordt gebruik gemaakt van LED-technologie. Vooraan zitten typerende langgerekte exemplaren die voortaan een grotere ronde optiek hebben voor de grootlichten. Die kunnen overigens voor het eerst voorzien worden van gasontladingslampen. De achterzijde van de break wordt een pak boller en doet ons denken aan de achterpartij van de Kia Rio in break-uitvoering.

In het interieur wil men de Legacy voortaan een klasse hoger tillen door de verbetering van de materialen, een aantrekkelijk, modern en sportief dashboard met achtergrondverlichting en de mogelijkheid tot het implementeren van een LCD-kleurenscherm voor de bediening van o.a. airco en GPS. Onder de kap komen boxermotoren met een vermoedelijke inhoud van 2.0, 2.5 en 3.0 liter, mét en zonder turbo, maar welke daarvan ook de Oceaan zullen oversteken, en in welke configuratie is nog niet geweten. In september zullen we meer weten want dan beleeft de Europese versie z’n première op het Autosalon van Frankfurt.