Suzuki in Rally van Ieper

uzuki haalde in het kader van het Junior World Rally Championship de Suzuki Ignis Super 1600 naar de rally van Ieper, die het weekend van 28 en 29 juli wordt gehouden. Achter het stuur van de aan Ignis voor de aan populariteit winnende 1600-klasse zou Daniel Carlsson plaatsnemen, een rijzende ster in het JWRC, maar de Zweed moet wegens een klein ongevalletje verstek laten. Om de Ignis Super 1600 toch aan de start te krijgen zal Ville-Perti Teuronen, een Finse belofte, hem vervangen. Teuronen is één van de vier Suzuki-rijders in het JWRC en toonde de voorbije wedstrijden reeds dat hij talent in huis heeft.