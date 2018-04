Volvo C70 met iets meer punch

Door: BV

e Volvo C70 cabriolet is al een tijdje in productie (de coupé sinds 1996, maar de productie daarvan is inmiddels stopgezet, de cabriolet dateert van 1998), maar de opvolger komt pas in 2005. Voor modeljaar 2003 voert Volvo enkele kleine verbeteringen door. Isofix bevestigingspunten voor kinderstoeltjes zijn voortaan standaard, en de twee topmotorisaties hebben voortaan wat meer vermogen. De 2.4T met lagedrukturbo is vanaf nu 197pk sterk (+7pk) en de T5-topversie ziet de vermogensopbrengst stijgen van 236 naar 242pk. De basismotor, de 2.0T, blijft gewoon 163pk sterk. Alle motorversies zijn verkrijgbaar met een handbak of een optionele automaat.