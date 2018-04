V6 diesel voor Jaguar S-Type

Door: BV

et gaat nog ongeveer een jaar duren, maar dan zal Jaguar haar eerste dieselmotor in het gamma opnemen. Dat wordt een moderne 2.7l V6 krachtbron met 4 kleppen per cilinder, common-rail directe injectie, een turbolader met variabele geometrie, een lichtgewicht cilinderblok en een partikelfilter. De ontwikkeling ervan is een samenwerking tussen Ford Motor Company, het moederbedrijf van Jaguar, en PSA (Peugeot Ő Citroën). Beide groepen hebben al sinds 1998 een overeenkomst die resulteerde in de ontwikkeling van een 1.4HDi / 1.4TDCi dieselkrachtbron die o.a. in de Citroën C3 en de Ford Fiësta terug te vinden is. Dit nieuwe project vertegenwoordigd een investering van 350 miljoen euro.

Na de introductie bij Jaguar zal de motor ook bij Peugeot, Citroën en tenslotte Ford in het gamma verschijnen. Hij zal in een aantal configuraties aangeboden worden, met een vermogen tot 207pk en maximaal 440Nm koppel.