Mercedes SLR: de eerste kruimels

olgende herfst, en meer bepaald op het Autosalon van Frankfurt, zal Mercedes de SLR McClaren voorstellen. Dat moet de opvolger worden van twee legendarische bolides; de ‘Zilverpijl’ die in 1955 de Mille Miglia, de Targo Florio, de Tourist Trophy, de Eifelwedstrijd en de Grote Prijs van Zweden op zijn naam schreef en de coupé 300 SLR uit 1954 die op de 300SL gebaseerd was en bij liefhebbers gekend is als coupé Uhlenhaut, naar de bezieler. Van deze laatste werd zelfs nooit een productieversie gebouwd, het bleef bij twee prototypes.

De eerste karige gegevens maken gewag van een onderstel en koetswerk uit composietmaterialen die met koolstofvezel versterkt werden. Die materialen zorgen voor een stijfheid die nog nooit eerder door een productiewagen gehaald werd. Energieabsorberende kreukelzones in koolstof moeten bovendien voor een ongeëvenaard veiligheidsniveau zorgen. De koets zelf vertoont stijlelementen die zowel aan de legendarische Zilverpijl en coupé Uhlenhaut als aan de huidige Mercedes Ő McClaren F1-wagen ontleend werden.

De remmen zijn uit een geheel nieuw materiaal ontwikkeld; een ceramiek die met vezels werd versterkt. De combinatie is zeer hittebestendig en heeft een lange levensduur. Onder de kap komt een handgebouwde motor die door Mercedes-AMG werd ontwikkeld. Dat is een drukgevoede achtcilinder in V-vorm, maar gegevens over de prestaties zijn nog niet gekend. Wordt ongetwijfeld vervolgd.