Alfa Romeo 156 en Sportwagon in het nieuw

lfa Romeo stelde de 156 voor in de herfst van 1997. De Sportwagon volgde drie jaar later met een voorstelling op het Autosalon van Genève in 2000. Eerder al werd het model eens zeer licht onder handen genomen, en kreeg het een aangepast interieur, maar nu is de tijd rijp voor een heuse facelift. Van de 156 en Sportwagon werden sinds de lancering al meer dan 540.000 exemplaren verkocht, in niet minder dan 80 landen.

Het design van de 156 werd onder handen genomen door de Italiaanse grootmeester Giugiaro. Hij wijzigde aan de achterzijde de bumper, aan de vorm van het kofferdeksel werden twee horizontale plooilijnen toegevoegd en de achterlichtunits werden zeer licht gewijzigd; de onderrand van de ellipsoïde vorm werd wat rechter terwijl die voorheen afboog naar boven toe in de richting van het midden van de wagen. De voorzijde van de vernieuwde 156 is in feite geheel nieuw, maar nog steeds duidelijk herkenbaar. De koplampen hebben een duidelijk gewijzigde vorm en vormen omwille van hun donkere achtergrond veel meer een visueel geheel met de twee kleine roostertjes die ze aan de binnenkant van de wagen flankeren. De schildvormige grille die voor het eerst op de 156 te zien was en onmiddellijk in de smaak van het publiek viel, wordt wat groter, vertoont een wat moderner lijnenspel en krijgt een nog dominantere positie op de snuit. Uiteraard werd ook hier de bumper hertekend, met nieuwe eleganter vormgegeven luchtinlaatopeningen. Andere uiterlijke wijzigingen blijven beperkt tot koetswerkkleuren en velgen.

Voor de tweede maal al werd ook de binnenzijde licht gewijzigd. Het dashboard zal uitgevoerd worden in twee tinten (verschillende combinaties mogelijk naast het huidige monotone zwart), en de klant zal kunnen opteren voor een luxueuze lederen bekleding van het geheel. Nieuwe deurpanelen, een aantal esthetische aanpassingen aan de middenconsole en het instrumentenpaneel (voornamelijk om de familieband tussen de verschillende Alfa-modellen te benadrukken) en nieuwe hoogwaardige stofjes voor de bekleding van de zetels en de deurpanelen ronden hier het geheel af.

Aan het motorenpallet wordt ook wat gesleuteld. De Belgische klant krijgt de keuze uit een 1.6l, een 2.0 JTS met conventionele versnellingsbak, een 2.0 JTS met Selespeed gerobotiseerde versnellingsbak en een 2.5 V6 (GTA) voor wat betreft de benzinemotoren. Dat zijn allemaal gekende motorisaties. Meer nieuws is er bij de diesels, met de komst van enkele Multijet modellen (Alfa’s benaming voor de common-rail diesels van de tweede generatie, met vier kleppen per cilinder) naast de klassieke 115pk 1.9 JTD. Het gaat om een versie met 126pk, die specifiek is voor de Belgische markt, eenzelfde 1.9 viercilinder met 140pk en een 2.4l vijfcilinder 20v met niet minder van 175pk.

De vernieuwde 156 zal verkrijgbaar zijn als Impression, Progression of Distinctive. De Impression komt daar dus het gamma aanvullen. Daarnaast is er ook een TI-versie beschikbaar die een extra dynamische voorkomen krijgt. Nieuw in de uitrustings- en optielijsten zijn zaken als dual-zone airconditioning, stabiliteitscontrole en Xenon koplampen. Aan de standaard veiligheidsuitrusting werden gordijnairbags toegevoegd.

Wie meteen wild wordt van het nieuwe model hoeft niet te lang te wachten. Nog deze maand staat de nieuweling bij de dealers.