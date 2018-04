Ford Mondeo wordt opgefrist

Door: BV

a de zomer verschijnt de Ford Mondeo modeljaar 2004 op de markt. Die ondergaat een uiterlijke en innerlijke evolutie en zal beschikbaar zijn met een nieuwe direct ingespoten 1.8l benzinemotor; de eerste van Ford.

De stilistische wijzigingen aan de buitenzijde bestaan uit nieuwe chroomaccenten, een gewijzigde grille, hertekende bumpers en lichtunits die zowel voor- als achteraan een andere invulling hebben gekregen. Om het in- en uitstappen te vergemakkelijken wordt instapverlichting in de buitenspiegels (voortaan elektrisch inklapbaar) geïntegreerd. Die verlicht de grond rond de portieren.

Binnenin horen nieuwe textielsoorten en bekledingsopties tot de obligate onderdelen van de facelift, maar er zijn ook talloze nieuwe accentueringen in de verschillende verkrijgbare interieurmogelijkheden, met gebruik van hoogwaardige materialen als echt hout, nieuwe stuurtjes en nieuwe geavanceerde entertainment- en navigatiesystemen. Twee nieuwe audiosystemen zijn van fabrikant Sony en er zal keuze zijn uit twee elektronische entertainmentsystemen voor de passagiers achterin en twee nieuwe navigatiesystemen waaronder één met DVD en een 7-duims aanraakgevoelig kleurenscherm. Voorts vinden we in het interieur nieuwe voorzetels, die niet meer enkel verwarmbaar zijn, maar ook voorzien kunnen worden van een inwendige ventilatie en -eveneens voor het eerst- een verwarmbare achterbank.

Op motorisch gebied is de belangrijkste nieuwigheid de komst van de 1.8l Duratec SCi (Ford noemt z’n directe benzine-injectie Smart Charge injection). De rechtstreekse inspuiting van de benzine zorgt voor een verbeterde rijeigenschappen (gunstiger koppelverloop), een hoger vermogen (130pk) en een daling van het brandstofverbruik tussen de 6 en 8 procent. Om optimaal te kunnen profiteren van de eigenschappen van de motor wordt die standaard gekoppeld aan een handgeschakelde zesbak. Die zesbak zal overigens bij een groter aantal motoren aangeboden worden.

Andere aanpassingen bestaan uit een verbeterde koudstartfunctie voor de common-rail diesels en een tiptoetsbediening aan het stuurwiel voor de Durashift vijftraps elektronische transmissie.

Tot slot nog even melden dat Ford een ruimer aantal modelvarianten zal aanbieden; Ambiente, Trend, First Edition, Sport, Ghia Executive en ST220. Deze zijn toepasbaar op alle carrosserievarianten (vierdeurs, vijfdeurs en Wagon).