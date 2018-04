Nieuwe Hyundai Atos Prime

Door: BV

it najaar komt Hyundai in onze contreien met een aangepaste Atos op de markt. Daarvan zijn nu de eerste gegevens bekendgemaakt. De nieuwe versie krijgt een vernieuwde, wat robuustere snuit met vooral lichtunits die wat meer moeten inspelen op de Europese smaak. Achteraan werden de smalle hoog geplaatste lichtblokken vervangen door exemplaren die op een conventionele plaats worden ingebouwd. Het interieur krijgt een driespakig stuur, een aangepaste bekleding en een nieuw instrumentenbordje. Onder kap komt de 63pk sterke 1.1l epsilon-motor die ook in de Getz wordt aangeboden.

In India, waar de Atos overigens Santro Xing zal heten, gaat Hyundai jaarlijks 150.000 exemplaren produceren voor de Afrikaanse, Europese en Aziatische markt.