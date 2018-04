Fiat Punto vernieuwd

Door: BV

O

nze woorden over de nakende facelift van de Fiat Punto zijn nog niet koud, of Fiat is daar al met de officiële voorstelling. Door de modernisering gaat de kleine Italiaan wat dichter aanleunen bij de stijl van de nieuwe Fiats; de reeds gelanceerde Stilo op kop, maar ook de trekken van de Signo en Idea die binnenkort op de markt worden losgelaten zijn herkenbaar. Fiat werkte overigens het stijlverschil tussen de drie- en de vijfdeurs weg. Voorheen was de eerste onmiskenbaar de sportieveling en de tweede de meer functionele variant. Vanaf heden is dat afhankelijk van de versie en voor beide modellen gelijk. De aangepaste versie is 1,66m breed, 1,48m hoog en 3,84m lang (de vijfdeurs is 2cm langer). De voorzijde werd geheel herzien. De aangepaste lichtunits zijn wat minder langgerekt en de voorzijde kreeg een robuuster uiterlijk en een grotere grille en luchthappers. Bij de sportversie zullen die een nog grotere omvang hebben dan bij de reguliere versie en voorzien zijn van roosters met een honingraatstructuur. Aangepaste lichtunits en een andere bumper, beiden verkrijgbaar in een elegante of sportieve styling naargelang de gekozen uitvoering, zijn de aanpassingen aan de achterzijde.

In het interieur vinden we een dashboard met zachte rondingen en een heel gamma nieuwe bekledingsopties en materialen. De bovenzijde van het dashboard wordt afgewerkt met een zwarte kunststof die zacht en degelijk aanvoelt. De onderzijde wordt lichtgrijs op de elegante versies om het ruimtegevoel te vergroten en zwart op de sportieve uitvoeringen. De middenconsole ruilt in het laatste geval lichtgrijs voor een metallic-look. De sportieve uitvoering heeft ook recht op aangepaste wijzerplaten en zetels. Naast de obligate nieuwe stofjes voorziet Fiat een aantal nieuwe uitrustingsmogelijkheden en opties. Het gaat o.a. om een navigatiesysteem, een aantal audiosystemen, airco met gescheiden links/rechts regeling, bedieningsknoppen op het stuurwiel en cruise-control.

Fait breidt het motorenpallet onder meer uit met een ultramoderne common-rail diesel van de laatste generatie en een bifuel. Daardoor kan je voortaan kiezen uit 8 motorversies. Het gaat om een 1.2 8v (60pk, 102Nm), een 1.2 16v (80pk, 116Nm), een 1.4 16v (95pk, 128Nm) en een 1.8 16v (130pk, 164Nm) voor wat betreft de benzines en een nieuwe 1.3 Mulijet (70pk, 180Nm), nog een nieuwe 1.9 Multijet (100pk, 264Nm) en een 1.9 JTD (85pk, 196Nm) in het dieselaanbod. Die wordt aangevuld met een 1.2 8v bifuel die zowel een benzine en een methaantank aan boord heeft, maar die komt niet naar België. Fiat biedt, alle versies samen, vier manuele (drie met vijf verhoudingen en één zesbak) en twee automatische (Speedgear en Dualogic) transmissies aan.

Veiligheid staat sinds de lancering van de Fiat Stilo hoog op het prioriteitenlijstje van de Italianen en dat is ook te merken aan de lijst voorzieningen waarmee de Punto kan worden uitgerust. Bij de airbags gaat het om frontale exemplaren van het adaptieve type, laterale airbags vooraan en desgewenst gordijnairbags. De actieve veiligheidsuitrusting zal je, uiteraard afhankelijk van de motorisatie en het uitrustingsniveau, kunnen opdrijven tot ABS met remkrachtverdeler, noodremhulp, stabiliteitscontrole, antispinsysteem en zelfs een hill-holder.

De lancering in het Belgische dealernetwerk volgt binnenkort; naar alle waarschijnlijkheid tijdens het weekend van 14 en 15 juni.