Prijzen nieuwe VW Multivan

Door: BV

V

olkswagen wil met de Multivan, dat is de opvolger van de Caravelle, concurreren met o.a. de Renault Grand Espace en de net voorgestelde Mercedes Viano. De afwerkingskwaliteit en het ruimteaanbod (steeds riant plaats voor 7) moeten de grootste troeven worden, maar de prijs is zeker niet mals. In eerste instantie is er keuze uit twee versies van dezelfde 2461cc direct ingespoten dieselmotor. De eerste is 130pk sterk en moet € 38.550,60 opbrengen. De krachtigste versie heeft 174pk en moet € 41.890,20 opbrengen. Beide motoren zijn gekoppeld aan een handgeschakelde zesbak. Later komt er ook nog een 105pk sterke 1.9TDI die gecombineerd wordt met een vijfbak. Die wordt uiteraard een stuk goedkoper.