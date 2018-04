Nieuw volume-offensief van Mercedes

Door: BV

n de herfst van 1995 lanceerde Mercedes de huidige Vito. In september van het jaar daarop werd die gevolgd door een personenwagenvariant, de V-Klasse. Die moest het gaan opnemen tegen grote monovolumes als de VW Caravelle en de Renault Grand Espace. Na een carrière van respectievelijk 8 en 7 jaar is het tijd voor de nieuwe generatie. De bestelwagenvariant blijft Vito heten, terwijl de personenwagenuitvoering zijn letteraanduiding inruilt voor een echte naam; Viano. Het is pas de tweede Mercedes uit het huidige personenwagengamma die een naam krijgt, na de Vaneo (ook een monovolume, op basis van de A-Klasse).

De troefkaarten van de nieuwe generatie zijn meer flexibiliteit en een hoogwaardige veiligheid. De bestelwagen zal verkrijgbaar zijn met twee dakhoogtes, twee wielbasissen (3,2 en 3,4m) en drie carrosserielengtes (van 4,75 tot 5,22m). Bij de motoren zal er keuze zijn uit drie DCI-dieselmotoren met vermogens van 88, 110 en 150pk (de lichtste daarvan is enkel voor de Vito) en twee zescilinder benzinemotoren met een vermogen van 160 of 218pk. De benzinemotoren worden naar keuze gekoppeld aan een handgeschakelde zesbak of een automaat met vijf verhoudingen. Het vermogen wordt via de achterwielen op het wegdek overgebracht. Aan de actieve en passieve veiligheid werd gedacht met vier schijfremmen (vooraan geventileerd 300 x 28mm, achteraan massief 296 x 10mm) en ESP, ABS, antislipregeling, remkrachtverdeler en noodremhulp op alle modellen. Driepuntsgordels op alle plaatsen, vooraan voorzien van gordelspanners en spankrachtbegrenzers en een bestuurdersairbag zijn ook standaard. De aanwezigheid van een passagiersairbag is afhankelijk van het gekozen uitrustingsniveau terwijl ook gordijnairbags of in comfortstoelen geïntegreerde zijdelingse airbags als optie leverbaar zullen zijn.

Uiterlijk blijft deze nieuwe generatie duidelijk herkenbaar, maar het design is behoorlijk wat dynamischer geworden. Ook het interieur is volledig nieuw. Dat van de Vito is ontwikkeld voor beroepsmatig gebruik terwijl dat van de Viano werd opgevat als een echte monovolume. Er werd extra aandacht besteed aan de ergonomie en de versnellingspook werd in de middenconsole geïntegreerd. Zo wordt de beschikbare ruimte beter benut. De Viano is verkrijgbaar in de uitrustingsniveau’s Trend, Fun en Ambiente die we ook elders in het personenwagengamma van het merk met de ster terugvinden. Naast een uitgebreide standaarduitrusting zal de constructeur opties aanbieden als lederen stoelen, standverwarming en navigatiesystemen. De vloer in de passagiersruimte is voorzien van rails, met om de 25mm klikpunten. Daarop kunnen de stoelen en banken worden ingebouwd en in de lengte verschoven. Dat kan in twee richtingen, dus een echte salon-configuratie behoort tot de mogelijkheden. De afzonderlijke stoelen en de gedeelde achterbank kunnen dichtgeklapt en naar voren gekanteld worden.

Bij de bestelwagen is de maximaal beschikbare ruimte toegenomen van 4,8m³ naar 6,5m³. Je kan zaken met een lengte tot 2,9m laden, voldoende voor drie europallets achter elkaar (de ruimte tussen de wielkasten is eveneens adequaat) en bij het gesloten model zijn de zijdelingse schuifdeuren ook groot genoeg voor het laden of lossen van een europallet.

Deze twee nieuwe modelreeksen worden in het najaar nog op verschillende salons voorgesteld (Düsseldorf eind augustus, Frankfurt in september en Amsterdam in oktober), maar de verkoop gaat reeds in juli van start.