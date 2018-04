Dit is de Citroën C2!

Door: BV

p het Autosalon van Genève stelde Citroën de C2 Sport Concept voor. Een voorproefje van hoe de C2 er zou uit zien, want er werd geen geheim van gemaakt dat het kleintje in productie zou gaan. De Saxo doet het niet zo slecht, maar is intussen wel hoogbejaard. Nog niet eens twee maanden later is het al zo ver; de fransen stellen de productieversie voor van de C2.

De driedeurs wordt in het totaal 3,66m lang, 1,46m hoog en 1,66m breed. Dat is even breed, maar 19cm minder lang en 6cm minder hoog dan de C3, ondanks het delen van heel wat onderdelen van het platform 1. De C2 ziet er in de eerste plaats modern en robuust uit. De ontwerpers gebruikten sterk uitgesproken rondingen in combinatie met scherp afgelijnde vlakken. Grote verticale lichtunits en een radiatorrooster met groot verchroomd logo geven het geheel wat karakter. De uitgesproken wielkasten moeten de stabiele wegligging benadrukken en terwijl de lijn tussen de voorste- en achterste zijruit zichtbaar onderbroken wordt. Achteraan zijn de achterlichten, de vorm van de kofferklep en de omvattende bumper bepalend voor een glad en elegant voorkomen.

Aan de binnenzijde trekt Citroën, zoals wel meer merken tegenwoordig, ook in dit segment de kaart van de moduleerbaarheid. De individuele achterzetels zijn afzonderlijk van elkaar over de lengteas te verschuiven en uiteraard kunnen ze ook volledig neergeklapt worden. Dat gaat sneller en makkelijker dan voorheen dankzij een systeem met vijzels. De kofferklep bestaat voortaan uit twee delen. Het gedeelte met de ruit, dat naar boven opent, en een klep die naar onder openklapt. Het bovenste gedeelte bedient ook de hoedenplank zodat de toegang tot de kofferruimte makkelijk is. Het onderste gedeelte hoeft dus enkel open als je grotere zaken wil laden, maar je omdat de klep 100kg kan dragen kan je ze ook gebruiken om op te gaan zitten. In het onderste gedeelte zit ook nog een opbergvakje voor kleine spulletjes, met een inhoud van 5l.

Omdat de basis gelijk is aan die van de C3, neemt de C2 een groot aantal elementen over. Je kan zo o.a. rekenen op een in de hoogte en diepte verstelbaar stuurwiel, hoogte en diepteverstelling van de bestuurderszetel, boordcomputer, cruise-control en een licht- en regensensor. Onder de kap komen drie benzine- en één dieselmotor. De instapversie krijgt een 1.1i in het vooronder die goed is voor 61pk bij 5.500t/min. en 94Nm bij 3.200t/min. Een 1.4i ontwikkelt 75pk bij 5.400t/min. en 118Nm bij 3.300t/min. terwijl de krachtigste versie (die VTR zal noemen) een 1.6i 16v ingelepeld krijgt. Die levert 110pk bij 5.750t/min en 147Nm bij 4.000t/min. Dieselen kan met de 1.4 HDI. De achtklepper levert 70pk 4.000t/min en 150Nm bij 1.750t/min.

Citroën zal ook de SensoDrive gerobotiseerde versnellingbak aanbieden op de 1.4i, naast de reeds uit de C3 gekende combinatie met de 1.6 16v. De elektrische stuurbekrachtiging is variabel voor een optimaal gemak bij stadsgebruik en een geoptimaliseerde controleerbaarheid bij hogere snelheden. Afhankelijk van de versie, zal de C2 uitgerust worden met ABS, ESP, tractiecontrole, noodremhulp, vier frontale en zijdelingse airbags en gordijnairbags.

Met de C2 lanceert Citroën op 18 maanden tijd een derde nieuw compact model, daar waar het aanbod van de constructeur in dit segment vroeger beperkt bleef tot één enkel type. Als alles goed gaat, wordt de C2 nog tijdens het laatste kwartaal van 2003 bij de dealer verwacht.