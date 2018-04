Honda FCX debuteert in New York

Door: BV

ijdens de New York International Auto Show was de Honda FCX de eerste door een brandstofcel aangedreven -goedgekeurde- auto die door de straten van New York reed. De FCX maakt gebruik van waterstof om elektriciteit op te wekken voor een elektromotor die 80pk en 272Nm sterk is. Daardoor zijn de prestaties vergelijkbaar met die van de huidige Honda Civic. De FCX heeft een bereik van maximum 355km en biedt plaats van 4 personen. De enige uitstoot is waterdamp.

Honda leased ook 5 exemplaren van de FCX aan Los Angeles voor $500 per maand per wagen over een periode van twee jaar. Het eerste exemplaar is intussen geleverd, de anderen volgen dit jaar. Het is de ambitie van de Japanse constructeur om de komende 2 à 3 jaar in het totaal 30 brandstofcelwagens te leasen in California en Japan.