Renault Mégane II Grand Tour en Sedan

a de voorstelling van de drie- en vijfdeursversies van de Mégane II in juli 2002, en de Coupé-Cabriolet en Scénic II in maart 2003 (tijdens het Autosalon van Genève) is het dan nu de beurt aan de vijfde en zesde koetswerkvariant; de break en vierdeurs die net als de Laguna Grand Tour en Sedan zullen heten. Het Autosalon van Barcelona, dat op 26 april de deuren opent, is de eerste plaats waar het publiek deze versies kan bewonderen. De nieuwe modellen moeten Renault in staat stellen meer klanten aan te spreken binnen het C-segment. De Grand Tour is ook in West-Europa een populaire koetswerkvariant terwijl de constructeur voor de Sedan vooral potentieel ziet buiten de grenzen van de huidige Europese Unie waar Renault nog niet zo’n sterke positie heeft. De Sedan zal van de band lopen in Bursa, Turkije. De Grand Tour zal daarentegen gebouwd worden in Palencia in Spanje, waar ook al de drie- en vijfdeursversies geassembleerd worden.

Ondanks de duidelijke, uiterlijke verschillen en de verlengde bodemplaat met langere wielbasis, hebben deze twee nieuwe versies 80% van de onderdelen gemeenschappelijk met de rest van de Mégane II Ő familie. Aan de binnenzijde is het interieur vergelijkbaar met dat van de Mégane zoals we die reeds kennen en ook de mogelijkheid om de wagen volledig naar smaak en wens aan te kleden blijft behouden. Je kan dus kiezen uit een Authentique, Expression, Dynamique of Privilège-uitvoering van het interieur en telkens opteren uit een Pack, Confort of Luxe-uitrustingsniveau, gekoppeld aan een motor naar keuze.

Beide nieuwkomers hebben een wielbasis die 61mm langer is dan die van de drie- en vijfdeurs. Extra ruimte die grotendeels ten goede komt van de achterpassagiers die nu met een knieruimte van 230mm kunnen pronken met de beste waarden in het segment. De grotere achterdeuren zorgen voor een betere toegang. De achteroverhang nam met respectievelijk 228 en 230mm toe. De inhoud van de bagageruimte is daardoor tot 520l groot.

De achtertrein heeft nog steeds dezelfde lay-out, maar voor de afstelling werd rekening gehouden met de zwaardere achterzijde en specifieke belaadbaarheid van de modellen. Ze zijn uitgerust met ABS, remkrachtverdeler en bandenspanningscontrole en optioneel zal een stabiliteitscontrolesysteem aangeboden worden. Onder de kap komen de gekende motoren; een 1.4 16v (98pk), een 1.6 16v (115pk) en een 2.0 16v (136pk) voor wat de benzines betreft en twee 1.5dCi’s (80 en 100pk) en een 1.9dCi (120pk en een verhoogd koppel van 300Nm) voor wie liever dieselt. De 1.6, 2.0 en 1.5dCi 100pk zullen tegen een meerprijs gekoppeld kunnen worden aan een Proactieve automaat.