Nieuwe diesel voor Suzuki Grand Vitara

e Suzuki Grand Vitara was reeds verkrijgbaar met een 2.0l HDI-diesel van PSA origine, en krijgt nu een modernere 16-kleps versie van deze 1997cc common-rail diesel onder de kap, samen met een aantal andere wijzigingen die het model aantrekkelijker moeten maken.

De nieuwe dieselkrachtbron is verkrijgbaar voor de 3- en 5-deursvariant van het model. Deze ontwikkeld 109pk bij 4.000t/min. en 270Nm bij een zeer voordelige (met name voor terreinwerk) 1.750t/min., dat is 20Nm meer dan de motor met 8 kleppen. Gekoppeld aan een manuele vijfbak haalt zowel de 3- als de 5-deurs een top van 160km/u. Tegen een meerprijs kan de vijfdeurs geleverd worden met een viertrapsautomaat. Het gemiddeld verbruik van deze toch niet echt lichte jongens (1.445 en 1.505kg) blijft daarbij beperkt tot 7,3l/100km.

Tegelijkertijd frist Suzuki het interieur van de Grand Vitara wat op. Het dashboard is voortaan zwart met aluminiumkleurige accenten, er zijn nieuwe wijzerplaten, de zetelbekleding werd herbekeken en er is voortaan een centrale armsteun met een opbergruimte en twee bekerhouders. De veiligheid gaat er ook wat op vooruit want ABS met remkrachtverdeler is standaard bij de nieuwe diesels.

De Suzuki Grand Vitara diesel is steeds uitgerust met 16-duims lichtmetalen velgen en dakrails bovenop de gewone standaarduitrusting. De versie met drie deuren is verkrijgbaar vanaf € 19.999, de grotere vijfdeurs kan de uwe zijn vanaf € 21.999.