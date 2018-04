Speciale ‘Anniversary-series’ Fiat Punto

Door: BV

O

mdat de Fiat Punto sinds zijn lancering in 1999 reeds 25 onderscheidingen, toegekend door internationale jury’s, heeft ontvangen en nog veel meer omdat er intussen meer dan vijf miljoen Europeanen eigenaar zijn van een Fiat Punto (en misschien heeft een nakende facelift er ook wel wat mee te maken) besliste de constructeur tot het commercialiseren van een aantal speciale series.

Het gaat om de Punto Primo (beschikbaar met 3 of vijf deuren), de Punto Junior Team (3-deurs) en de Punto Sergio Tacchini, telkens in combinatie met de 1.2 8v benzinemotor. De Primo is in feite gewoon het instapmodel, maar die wordt verkocht tegen de nettoprijs van € 7.700, de Junior Team en de Sergioi Tacchini hebben recht op wat extra uitrusting. De eerste heeft het vooral op de wat meer sportief ingestelde jongere gericht, met kuipzeteltjes, radio/cdij en is verkrijgbaar vanaf € 8.800. De versie Sergio Tacchini moet € 10.600 kosten en heeft o.a. tweekleurig lederen sportzetels, lichtmetalen velgen, radio/cd en elektrisch bediende ruiten.