Volkswagen Phaeton met V10 TDI

Door: BV

H

et gamma van de Volkswagen Phaeton wordt uitgebreid met de V10 TDI-motor die we ook onder de kap van de Touareg kunnen vinden. De motor heeft een inhoud van 4.921cc, met tien cilinders in cilinderbalken die onder een hoek van 90° ten opzichte van elkaar staan. Die beschikt over een verder ontwikkelde hogedrukinspuiting met pompverstuivers en een druk die kan oplopen tot 2.050bar. Gekoppeld aan een systeem met twee turbo’s is deze dieselkrachtbron goed voor een vermogen van 313pk bij 3.750t/min en een koppel van 750Nm bij 2.000t/min. Onnodig te zeggen dat de krachtbron weinig problemen maakt van de 2.405kg leeggewicht van deze Phaeton. Gekoppeld aan een nieuw ontwikkelde automatische zesbak die niet minder dan 29% minder onderdelen en 8% lichter is dan een vergelijkbare vijfbak, evenaart de Volkswagen prestaties die vergelijkbaar zijn met die van de sportiefste berlines.

De spurt naar 100km/u kan je afhandelen in 6,9sec en de topsnelheid bedraagt 250km/u (door de elektronica zacht en onvoelbaar begrensd). Als je wil kan je het eerste kilometerpaaltje al na 26,5sec passeren. Het onderstel van de Phaeton V10 wordt, net als dat van de Phaeton W12, gekenmerkt door de aanwezigheid van cartografisch gestuurde schokdempers, snelheidsafhankelijke stuurbekrachtiging, ESP, luchtvering rondom en 4Motion-vierwielaandrijving.

De Phaeton V10 TDI neemt genoegen met een, naar cilinderinhoud, prestaties en gewicht, eerder bescheiden gemiddeld verbruik van 11,4l/100km. Dat kan teruglopen tot 8,5l buiten de bebouwde kom en oplopen tot 16,4l binnen verstedelijkte gebieden. Een brandstoftank met een inhoud van 90l zorgt evenwel in alle omstandigheden voor een behoorlijk bereik. Het prijskaartje van deze luxelimousine bedraagt € 90.630.