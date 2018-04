Prijzen Smart roadster en roadster-coupé

Door: BV

et gamma van Smart wordt rond deze tijd uitgebreid met twee nieuwe, opvallende modellen. Het gaat om de roadster, een kleine open tweezitter met een verticale achterruit en een vlakke koffer, en de roadster-coupé die een schuin aflopende kofferklep heeft. Bij beide heb je de keuze uit een automatische soft-top of een hard-top uit twee delen die je handmatig moet verwijderen. De Smart roadster is verkrijgbaar met een benzinemotor met 45kw vanaf € 14.995 en een benzinemotor die 60kw sterk is voor ten minste € 18.995. De Smart roadster-coupé is steeds 60kw sterk en zal € 20.995 kosten.