Facelift Hyundai Accent

yundai heeft de Accent die in 1995 in Europa werd gelanceerd en sindsdien reeds 500.000 klanten wist te overtuigen (2,5 miljoen wereldwijd) op een aantal punten verbeterd. Uiterlijke wijzigingen aan de lijn van de motorkap, een nieuw sierrooster, koplampen met doorzichtige lenzen en achterlichtunits met een verhoogde lichtopbrengst, moeten voor een moderner voorkomen zorgen. Om dezelfde reden vinden we voortaan nieuwe sierwieldoppen en lichtmetalen velgen.

In het interieur werd gekozen voor hoogwaardige materialen die er beter uitzien en aangenamer aanvoelen. Er is ook een nieuwe instrumentencluster met boordcomputer, een nieuwe zetelbekleding, dubbele intrekbare bekerhouders en extra bergvakken aan de zijkant. De ventilatieopeningen in het interieur kunnen voortaan worden gesloten.

Om de veiligheid naar een hoger niveau te tillen werd de structuur herzien. Die biedt nu een betere weerstand bij aanrijdingen. Verder noteren we dubbele frontale airbags van het adaptieve type en nieuwe optioneel verkrijgbare zijairbags. Speciaal voor de veeleisende Europese klanten monteerde de constructeur driepuntsgordels en regelbare hoofdsteunen op de achterbank. ABS, met remkrachtverdeler, is vanzelfsprekend standaard.

De nieuwe Accent is verkrijgbaar met een 1.3l benzinemotor met 84pk, de 1.5l CRDi common-rail turbodiesel met 82pk en Őnieuw- met een 1.6l benzinemotor met 105pk. Standaard worden alle motoren gekoppeld aan een handgeschakelde vijfbak, maar voor de benzineversies is een viertrapsautomaat leverbaar. Vanaf deze maand is het vernieuwde model verkrijgbaar.