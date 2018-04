Opfrisbeurt voor Peugeot 206

Door: BV

eugeot bracht de 206, als drie- en vijfdeurs berline in 1998 al op de markt, later gevolgd door de 206 CC -met metalen wegklapdak- en een sportief getinte break, de 206 SW. Met vijf kaarsjes op de taart kon een eerste facelift niet uitblijven, maar de aanpassingen aan het succesnummer blijven beperkt.

Aan de voorzijde plaatst men voortaan in de luchthapper onder de bumper een rooster met een honingraatstructuur in plaats van horizontale lamellen. Het wordt, met uitzondering de basisversies, met een discreet en stijlvol chroomlijntje omrand. Aan de achterzijde zijn de nieuwe robijnkleurige lichtblokken het belangrijkste nieuwe element. De vorm blijft hetzelfde, maar de indeling bestaat uit verschillende ronde en ovalen optieken die elkaar overlappen, net als bij de 307. De bumpers en stootlijsten worden voortaan ook in de kleur van het koetswerk gespoten bij de meeste berlines en de SW’s en CC’s. Een aantal elementen die tot op heden enkel voorbehouden waren voor de topversies kan je voortaan in het hele gamma terugvinden. Het gaat om de sportiever getekende achterbumper, deurklinken en nummerplaathouder in koetswerkkleur, een groot zilverkleurig embleem op de kofferklep en koplampen met dubbele optieken en helder afdekglas.

Aan het interieur verandert er, op een ‘soft-feel’-afwerking die wat aangenamer aanvoelt en oogt en een aantal nieuwe en modernere bekledingsopties, zo goed als niets. Voor de buitenafwerking stelt Peugeot drie nieuwe kleuren voor; Ash Grijs, Aegean Blauw en Onyx. De luxueus uitgeruste Roland-Garros-versie die enkel in Tie-Break groen te krijgen was kan thans ook in het nieuwe grijs besteld worden.

Vrijwel alle versies krijgen een wat rijkere uitrusting en het ESP-systeem -tot slot- is voortaan op meer versies verkrijgbaar. Hoe het prijskaartje evolueert is nog niet geweten.