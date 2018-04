Alfa Romeo begint 2003 met 4 awards

Door: BV

E

en vliegende start hebben ze bij Alfa Romeo genomen; tijdens de eerste drie maanden van dit jaar sleepte de constructeur immers al 4 niet onbelangrijke prijzen in de wacht. De Alfa Romeo Brera kreeg van Automotive News de prijs voor ‘Beste koetswerkdesign’ en ‘Beste Conceptcar van het jaar’, de eerste keer dat een wagen in twee categorieën tegelijk in de prijzen valt. Op het tiende Automobielgala in het Groothertogdom Luxemburg werd de wagen van de hand van Giorgio Giugaro bekroond met de designprijs.

De 147 werd in thuisland Italië voor het derde opeenvolgende jaar door de lezers van het magazine Quattroruote bekroond tot favoriet in de categorie kleine en compacte wagens. Hij kreeg 31,7% van de 60.000 uitgebrachte stemmen. Plaatsje twee en drie op het ereschavot waren voor Franse concurrenten. In Duitsland werd de 147, ook al voor het derde jaar op rij, door de lezers van Auto, Motor und Sport uitgeroepen tot ‘Beste Auto’ in de categorie ingevoerde stads- en compacte wagens. Hij wist 27,3% van de 110.000 lezers te overtuigen.