Prijskaartje vernieuwde Fiat Barchetta

iat nam de Barchetta, die al sinds 1995 in de catalogus staat en dus wel aan een opfrisbeurt toe was, onder handen. Naast een aantal doorgevoerde detailwijzigingen zal de nieuwe versie vooral herkenbaar zijn aan nieuwe voor- en achterbumpers met vooral vooraan een wat agressievere lijn. Fiat stelde het model in december 2002 al voor op het Salon van Bologna, en vanaf mei mogen we de spider nu in de Belgische toonzalen verwachten.

Onder de kap zit een 1.8l 16v met 130pk. Die heeft een top van 200km/u en gaat in iets minder dan 9sec van 0 naar 100km/u. Het nieuwe gamma bestaat uit twee versies; een basisversie en de ‘Sergio Tacchini’. Die laatste heeft recht op ABS, 16-duims lichtmetaal, leder, manuele airco en een opgewaardeerde geluidsinstallatie. De eerste versie moet 22.750 € kosten terwijl u voor de topversie moet rekenen op een budget van 25.750 €.