Zwaardere CRDi-diesel voor Hyundai Santa Fe

yundai kondigt twee technische innovaties aan voor zijn SUV, de Santa Fe. De huidige viercilinder-in-lijn common rail turbodiesel van 1991cc wordt voorzien van een nieuwe turbolader. Die heeft een variabele geometrie en levert niet meer 112 (zonder variabele geometrie), maar 125pk bij 4.000t/min. Het koppel nam toe van 255 naar 285Nm over een wat breder bereik, van 1.950 tot 2.600t/min. Dat zorgt voor een kleine winst in de acceleraties (100km/u vanuit stilstand kan voortaan in 13,0sec) en een topsnelheid van 171 in plaats van 167km/u.

Tegelijkertijd introduceren de Koreanen voor deze versie een elektronisch gestuurd 4x4-systeem in plaats van een systeem met viscokoppeling. De permanente variabele vierwielaandrijving wordt op die manier ingeruild voor een systeem met voorwielaandrijving dat de achterwielen, met een 50/50 verdeling over beide aandrijflijnen, bijschakelt als de ABS-sensoren gripverlies registreren.

De nieuwe dieselmotor vormt een aanvulling van het gamma en zal dus naast de 112pk-versie in de catalogus staan. De meerprijs voor deze variant bedraagt € 1.300.