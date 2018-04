Prijzen Volkswagen Touran gekend

Door: BV

D

e importeur heeft de prijzen van de nieuwe Volkswagen Touran bekendgemaakt. Het model zal verkrijgbaar zijn als Base, Trendline en Highline. Bij de benzines is er keuze uit een 1.6 met 102pk en handgeschakelde vijfbak die enkel als Base verkrijgbaar zal zijn voor € 18.700. Een tweede variant met een identieke cilinderinhoud maar met directe benzine-injectie is goed voor 115pk en kost minstens € 20.800. De Trendline en Highline zijn verkrijgbaar voor respectievelijk € 22.730 en € 24.490. Een Tiptronic-automaat met zes verhoudingen kost ten opzichte van de standaard gemonteerde handgeschakelde zesbak € 1.560 extra. Bij de diesels kan je een 1.9TDI met 100pk en handgeschakelde zesbak bestellen in alle uitvoeringen. De prijs ervan bedraagt € 21.310 voor de Base, € 23.250 voor de Trendline en € 25.010 voor de Highline. Een 2.0TDI met 136pk en handgeschakelde zesbak en een 2.0TDI met 140pk en een DSG-automaat zijn verkrijgbaar als Trendline en Highline voor respectievelijk € 24.710 en € 26.480 (handbak) en € 26.270 en € 28.030 (DSG).