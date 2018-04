Door: BV

et de Renault Scénic II lanceert de constructeur uit Boulogne Billancourt het derde model binnen het nieuwe Mégane II-gamma, na de drie/vijfdeurs en de Coupé-Cabriolet die op hetzelfde ogenblik als de Scénic II werd voorgesteld. In eerste instantie zal deze monovolume, die de zware taak heeft een vervolg te breien aan het succes van de huidige Scénic, aangeboden worden met vijf zitplaatsen. Binnen enkele maanden komt er nog een 23cm langere versie met zeven zitplaatsen, net als bij de Espace.

In vergelijking met z’n voorganger groeide het nieuwe ontwerp 8cm, naar een totale lengte van 4,25m. De uiterlijke stilering vertoont aan de voorzijde sterke gelijkenis met die van nieuwe Espace, met nagenoeg dezelfde karakteristieke lichtblokken en scherpe lijnen. Aan de achterzijde vertoont met name de verticale plaatsing van de achterruit met volstrekt verticale zijranden en de aanwezigheid van een licht hellend vlak aan de achterzijde -zij het niet zo extreem- verwantschap met de Mégane II. Aan de flanken moeten een oplopende gordellijn in combinatie met een aflopende daklijn en een eigenzinnig vormgegeven achterruitje voor en vleugje dynamisme zorgen.

Aan de binnenkant vinden we een typisch monovolume-dashboard met een centraal gemonteerd instrumentenbord. De aankleding gebeurt net als in de rest van het Mégane II-gamma à la carte. Je kan kiezen uit de kleuren- en bekledingscombinaties Authentique, Expression, Dynamique en Privilège met de afwerkingsniveaus Pack, Confort en Luxe en een motorversie naar keuze. Het interieur is dankzij de toename in lengte wat ruimer dan zijn voorganger. De hoofdruimte vooraan nam met 26mm toe, de elleboogruimte is toegenomen met 23mm en achteraan is er voortaan 226mm knieruimte en dat doet geen enkele concurrent hem na. Als vanzelfsprekend is de hele binnenruimte rijkelijk voorzien van opbergruimtes. De achterzetels zijn verstelbaar waardoor het koffervolume varieert tussen 430 en 480l.

Het gamma zal bestaan uit een 1.4 16v met 98pk, een 1.6 16v met 115pk en een 2.0 16v met 136pk, allen benzines. Dieselen kan met een 80pk sterke 1.5dCi, een 1.5dCi die 100 paarden sterk is en een 1.9dCi met 120pk en een maximumkoppel dat voortaan 300Nm bedraagt. De handgeschakelde vijf- en zesbakken en de flick-shift proactieve automatische transmissies worden overgenomen uit het Mégane II-gamma met aanpassingen om ze beter af te stemmen op de eigenschappen van de Scénic.

De passieve veiligheidsvoorzieningen bestaan uit driepuntsgordels op alle zitplaatsen en zes airbags (waaronder twee frontale exemplaren van het adaptieve type). De lijst met actieve veiligheidsuitrusting bestaat uit stabiliteitscontrole met onderstuurbeperking, bandendrukcontrole en ABS met noodremhulp.