Naam voor nieuwe Fiat-producten

ijdens de première van de Fiat ‘Small’ en Fiat ‘B-MPV’, ook gekend als ‘project 169’ en ‘project 350’, maakte de constructeur de definitieve benaming van beide modellen bekend. De kleine variant, die in z’n driedeursuitvoering de Fiat Panda moet aflossen en als vijfdeurs de Seicento tot pensionering moet dwingen, zal niet als Fiat Simba -de naam van het prototype waarvan algemeen werd aangenomen dat die ook voor de productieversie zou gebruikt worden-, maar als Fiat Gingo door het leven gaan. Als alles volgens plan verloopt zal de Gingo in oktober op de markt losgelaten worden.

De Fiat B-MPV is een compacte monovolume op basis van de Fiat Punto waarmee de Italianen zich een plaats willen toe-eigenen in het nog prille segment van de compacte monovolumes. Hoewel het interieur niet zo moduleerbaar is als dat van een ‘full-size’ éénvolumer, zitten er behoorlijk wat slimme vondsten in. De naam van de nieuwe telg zinspeelt daarop; Idea. De commercialisering van het model gebeurt een maandje eerder dan die van de Gingo, in september van dit jaar.