Renault Mégane II Coupé-Cabriolet

Door: BV

D

e constructeur uit Boulogne Billancourt breidt het Megane II gamma verder uit met een Coupé-Cabriolet. Die is ontworpen door Renault’s Corporate Design Department en is voorzien van dezelfde snuit als de Megane II in drie- of vijfdeurs uitvoering, maar wijkt voor het overige af van het bestaande model. De daklijn is veel lager en het model heeft een klassieke koffer, net als bij de 307 CC. De licht oplopende gordellijn en de bolle daklijn worden niet onderbroken door een B-stijl. Aan de achterste zijde zijn de lichtunits voorzien van ronde optieken, achter helder afdekglas.

Het dashboard en de zetels zijn identiek aan dat van de Mégane II, en ook de samenstelling ‘à la carte’ werd van de eerder gelanceerde versies overgenomen. Daardoor kan de klant kiezen uit een afwerkingschema (Authentique, Dynamique of Privilège), een uitrustingsniveau (Confort of Luxe) en een motor. Het aantal beschikbare combinaties is schier eindeloos. Wie bij de Coupé-Cabriolet opteert voor leder zal vier kleuren (groen, rood, houtskool en beide) kunnen combineren met 11 beschikbare koetswerkkleuren.

Het dak van de Mégane II Coupé-Cabriolet is standaard volledig uitgevoerd in glas (ontwikkeld door Karmann). Het dak opent en sluit middels een geheel automatisch hydraulisch mechanisme in 22sec. In de koffer is plaats voor 490l bagage in Coupé-configuratie. Als het dak is weggeklapt blijft daar nog 190l van over.

Als de wagen binnenkort in de catalogus verschijnt, zal je kunnen opteren uit drie motorversies. Het gaat om de 1.6 16v met 115pk en de 2.0 16v met 136pk, beiden benzinemotoren, en de 1.9dCi dieselmotor met 120pk, gekoppeld aan een zesbak.

Over de veiligheid van de inzittenden waken ABS met remkrachtverdeler, noodremhulp, ESP met onderstuurcontrole, bandendrukcontrole, zes airbags inclusief twee in de voorzetels geïntegreerde exemplaren die moeten verhinderen dat de inzittenden onder de gordel doorschuiven, gordelspanners en spankrachtbegrenzers. Als je dat nog niet voldoende vindt, kan de Coupé-Cabriolet uitgerust worden met twee rolbeugels die geactiveerd worden als een koprol wordt gedetecteerd.