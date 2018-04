Alfa Romeo GT Coupé

Door: BV

O

p de Alfa-Romeo stand in het Zwitserse Genève gaat de Alfa GT Coupé in première. Die is afgeleid van de 156 en zal eind dit jaar in de showroom staan. Het ontwerp is van de hand van het Bertone Stile Centre, waar de ontwerpers zich lieten inspireren door de talrijke sportieve Alfa’s uit het verleden (we denken dan o.a. aan de 1900, de Giulietta, de Giulia en de Alfetta). De wagen is 4,48m lang, 1,76m breed en 1,39m hoog. Het front wordt gedomineerd door een agressief vormgegeven verticale grille met verchroomde lamellen, duidelijk een evolutie van dat van de 147, en een grote horizontale luchthapper onder de bumper. Die wordt enkel door de uitloper van het rooster onderbroken. De lichtblokken zijn eveneens gebaseerd op die van de 147. Een uitgesproken vouwlijn die op de flank net achter de voorste wielkasten begint, zorgt voor een dynamisch getinte optische verbinding tussen de voor- en achterzijde en sluit naadloos bij de langgerekte, compacte, achterlichtunits aan. De koffer is hoog en scherp afgelijnd, een beetje als bij de Fiat Coupé. De gewelfde bumper bevat aan elke zijde een dikke ovalen uitlaat, geflankeerd door extra lichtblokjes die o.a. de mistlichten en reflectoren bevatten.

De techniek is grotendeels afkomstig van de 156, zoals vermeld. De beschikbare motorversies zullen dan ook gelijklopend zijn, al laat men voor deze GT Coupé de zwakste varianten achterwege. Je zal kunnen opteren uit een 1.8l T-Spark met 140pk, een 2.0JTS met 165pk en de nieuwe 1.9JTD Multijet 16v common-rail diesel met 140pk. Klanten die het sumum willen op vlak van prestaties en sportiviteit zullen kunnen opteren voor een GTA-versie met de intussen gekende atmosferische 3.2l V6 met 250pk.