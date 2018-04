Mini met diesel

Door: BV

p het salon van Genève stelt Mini de dieselvariant voor. De sympathieke verschijning krijgt de aanduiding ‘Mini One D’ op het achterste en een moderne 1.4l common-rail diesel (die in samenwerking met Toyota werd ontwikkeld) onder de kap. De krachtbron is goed voor 75pk bij 4.000t/min en 180Nm bij 2.000t/min. Om gewicht te besparen werd de cilinderkop en het krukascarter van de viercilindermotor in aluminium uitgevoerd. Daardoor weegt de hoogtechnologische krachtbron (met twee kleppen per cilinder, dubbele bovenliggende nokkenassen, common-rail inspuiting van de tweede generatie met een inspuitdruk tot 1.600bar, turbocompressor met een druk tot 1,2bar en een warmtewisselaar voor de laadlucht) nauwelijks meer dan een benzineversie. Het totaalgewicht van de Mini D bedraagt 1.175kg. Bijgevolg kon men zonder wijzigingen aan de ophanging het onderstel van de Mini One overnemen. Om de gewichtsverdeling optimaal te houden, werd de accu van het motorcompartiment overgebracht naar de achterkant, net als bij de Cooper S. De uiterlijke kenmerken van de D zijn beperkt, enkel grotere luchtinlaatopeningen in de voorbumper en een weggestopte uitlaat verraden -naast de aanduiding- dat het om een diesel gaat. De uitvoering en uitrusting is voor het grootste deel gelijk aan de Mini One.

Met de nieuwe krachtbron haalt de Mini een topsnelheid van 165km/u, standaard gekoppeld aan een handgeschakelde zesbak die aan de eigenschappen van de dieselmotor werd aangepast, en kan de spurt naar 100km/u vanuit stilstand in net geen 14 tellen. Het verbruik over de gemengde cyclus blijft beperkt tot 4,8l/100km. De productieband van het nieuwe model is vanaf begin maart actief, de eerste leveringen zouden deze zomer moeten plaatsvinden.