Fiat Simba en Punto MPV in première

p het autosalon van Genève pakt de Fiat-groep, ook met de merken Alfa Romeo en Lancia, uit met opvallend veel nieuws. De belangrijkste nieuwigheden, van cruciaal belang voor de toekomst van de noodleidende groep, dragen evenwel de Fiat-badge. Het gaat om de langverwachte Fiat B-MPV, die wordt gepresenteerd onder de codenaam Project 350 en de productieversie van de Fiat Simba. De B-MPV is een compacte monovolume op basis van de Punto. Iets minder dan 4m lang, 1,70m breed en 1,66m hoog. Met de moduleerbaarheid van een echte monovolume, een uitgebreide veiligheidsuitrusting (zoals 6 airbags, ABS met remkrachtverdeler en ESP als optie) en uitrustingen en opties die in de hogere klassen thuishoren (zoals airco met twee klimaatszones) wil Fiat de potentiële klanten uit dit segment voor zich winnen.

Op stilistisch vlak worden geen potten gebroken, integendeel, deze nieuweling is sober en functioneel getekend. Zelfs de gebruikelijke fantasie-onderdelen, zoals de lichtunits, zijn zakelijk gehouden. In het interieur merken we het hoog op het dashboard geplaatste pookje en het centraal instrumentenbordje op. Het lanceringsgamma zal bestaan uit een 1.4l 16v (95pk) benzinemotor en een nieuwe 1.3l Multijet common-rail diesel (70pk). Beiden zullen gecombineerd kunnen worden met een handgeschakelde vijfbak of een gerobotiseerde bak, ‘Dualogic’, waarmee volautomatisch of sequentieel kan geschakeld worden. Later wordt het aanbod aangevuld met een 1.2l (80pk) benzine en een 1.9l JTD Multijet.

Na de minder gesmaakte Seicento en de eeuwige Panda, wil Fiat opnieuw voet aan wal krijgen in het segment van de supermini’s. Met de Fiat Simba concept car, een mini-4x4, liet de constructeur al zien welke richting het concept opging, maar in Genève staat nu het definitieve productiemodel. Dat zal waarschijnlijk Simba gaan heten, maar voorlopig houdt men het nog op Project 169. Ook dit modelletje heeft monovolume-allures, maar met een lengte van amper 3,54m, een hoogte van 1,53m en een breedte van 1,58m is het zeer compact. Toch beloofd Fiat, geholpen door de wat rechtere -en dus plaatsbesparende- zithouding, veel been- en hoofdruime en koffer die met een inhoud van 200l tot de grootste in zijn behoort. Een deelbare en verschuifbare achterbank zorgt voor meer flexibiliteit omdat, net als bij de Nissan Micra bijv., kan gekozen worden tussen laadvolume of een gemaximaliseerde interieurruimte. Ook hier komt er een 1.3l Multijet diesel onder de kap, bijgestaan door een 1.1 benzine met 55pk en een 1.2 met 60pk. Standaard wordt de hele handel gekoppeld aan een vijfbak die met de hand geschakeld wordt, maar ook op dit kleinste familielid zal Fiat de Dualogic aanbieden. Afhankelijk van de uitvoering zal Fiat tot 6 airbags, stabiliteitscontrole en ABS met remkrachtverdeler standaard of als optie aanbieden.