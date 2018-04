Ford Focus C-MAX: de eerste gegevens

Door: BV

N

a de Focus C-MAX concept car, die o.a. op het afgelopen autosalon van Brussel te bewonderen viel, zal Ford in Genève de definitieve productieversie voorstellen. Die staat reeds op het platform van de volgende Focus (met een langere wielbasis en grotere spoorbreedte), en zal de positie van Ford moeten verdedigen in het nog steeds aan populariteit groeiende segment van de monovolumes. Daar zal hij het moeten opnemen tegen gevestigde waarden als de Renault Scénic, Citroën Xsara Picasso en de Opel Zafira. De naam van de concept, C-MAX, blijft behouden omdat die volgens Ford duidelijk de idee achter de wagen uitdraagt. De C staat immers voor het segment waarin het model moet gepositioneerd worden, tewijl MAX staat voor wat Ford wil bieden; maximaal comfort, maximaal gemak en maximale controle.

In het interieur trekt Ford alvast de stijl van de Fiësta en de Mondeo door. Sober en stijlvol met aandacht voor de kwaliteit van de materialen. Het instrumentenbord staat -voor de bestuurder- op de klassieke plaats. Enkele metaalkleurige accenten (een sierlijst op de klep van het handschoenkastje en de spaken van het vierspakige stuurwiel) zorgen voor een vleugje modernisme. Voor het overig belooft Ford een uitstekende zijdelingse steun, een hogere zitpositie en riant veel beenruimte. In tegenstelling tot de Zafira en de aanstormende VW Touran zal de C-MAX geen plaats bieden aan zeven inzittenden. Een weloverwogen keuze want uit onderzoek blijkt volgens de constructeur dat slechts een kleine minderheid van de potentiële klanten dat wil. In plaats daarvan opteerde men voor een maximale flexibiliteit van de bestaande vijf zitplaatsen. De achterbank is ingedeeld in drie afzonderlijke delen. Het middelste kan achteruit schuiven tot in het koffergedeelte. De twee buitenste stoelen kunnen dan zowel in de lengterichting als diagonaal verschoven worden. Driepuntsgordels en hoofdsteunen op alle zitplaatsen moeten samen met een uitgebreide actieve veiligheidsuitrusting en standaard frontale en zijdelingse airbags (gordijnairbags zijn optioneel) zorgen voor een optimale bescherming.

De C-MAX zal aangeboden worden met twee nieuwe TDCi Duratorq common-rail dieselmotoren. De eerste heeft een inhoud van 1,6l en zal goed zijn voor 110pk bij 4.000t/min en 240Nm bij 1.750t/min. Daarmee kan de monovolume naar 100km/u in 11,7sec en moet het verbruik beperkt blijven tot een vijftal liter per 100km. Een 2.0l diesel van dezelfde familie zal 133pk sterk zijn bij 4.000 krukasrotaties per minuut. 320Nm koppel zal bij 2.000t/min beschikbaar zijn. Gekoppeld aan een zesbak, die momenteel wordt aangeboden in de Mondeo, zal de acceleratietijd naar 100km/u beperkt blijven tot 9,6sec. Een 1.8l benzine met 120pk en 169Nm maakt het lanceringsgamma compleet. De marktintroductie volgt tijdens de tweede helft van dit jaar.